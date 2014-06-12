Переход на главную страницу
Журнал онлайн

Имидж и маркетинг
    территорий
Имиджмейкинг организаций
    и репутационный
    менеджмент
Имидж профессионала
Имидж товаров и услуг
Политическая имиджелогия
Имидж в обществе
Точка зрения
Имидж-персона

Полные версии статей
Заметки на полях
События

Вопросы и ответы
Партнеры
Карта сайта
О журнале
Контакты

Приобрести вышедшие
номера со скидкой до 50%

Архив



 




Статистика


Rambler's Top100

John Hix - dreamstime.com
Продаем известность с выгодой
Признаки хороших инвестиций в PR Святослав Белянский

Широко распространено мнение, что известность – это что-то эфемерное, не имеющее реальной стоимости. Между тем, известность существенно повышает стоимость компании, престиж бренда, успешность человека. Создав с нуля, известность можно выгодно продать. Если заботиться о своей известности, следить, на должном ли уровне она находится, то пополнять с ее помощью доход можно регулярно. Формирование и поддержка имиджа, его популяризация – это инвестиции в свою компанию и собственное имя.

Кейт Динни. Брендинг территорий
Брендинг территорий. Забава для политиков
Или средство вовлечения? Александр Панкрухин

Предлагаем вам рецензию на книгу Кейта Динни «Брендинг территорий. Лучшие мировые практики». В этой книге нет разговора ни о странах, ни о регионах или деревнях, ни каких-то идеальных примеров. В основном книга – это мозаика опыта и мнений разных профессионалов, которых Кейту, как редактору, удалось собрать под одну обложку и избежать откровенных противоречий. И почти в каждом из приведенных в книге кейсов есть уроки недостатков и проблем в работе, и это как раз хорошо.

Ешь как птичка...
Как создать революционный продукт Гай Кавасаки, Мишель Морено

Совместно с издательством «Манн, Иванов и Фербер» мы публикуем часть главы из книги Гая Кавасаки «Революционный продукт. Как создать и вывести на рынок». Концепция создания сильного бренда Гая Кавасаки построена на простых и ясных рекомендациях: создавай как бог, управляй как король, работай как раб. Три этих принципа – не просто теория. За каждым из них – примеры успешных и хорошо известных компаний от Аpple до Walt Disney, а также и тех, кто не выдержал конкуренции.

Фото Andy Z. shutterstock.com
Программа корпоративной социальной ответственности (CSR)
Факторы успеха Галина Скаткина

Корпоративная стратегия компании, следящей за своим репутационным капиталом на рынке, должна обязательно включать CSR, корпоративную социальную ответственность. В этом материале вы найдете несколько советов о том, что важно учесть, создавая программу корпоративной социальной ответственности.

Фото photl.com
HR-брендинг
Мода или актуальность? Руслан Мансуров

Тема HR-брендинга достаточно нова для современного российского сообщества менеджеров по управлению персоналом, ее фундаментальная основа лишь формируется. Данное направление в науке пребывает в процессе становления и уточнения определений. И следует отметить, что сами HR-специалисты расходятся в своем отношении к HR-брендингу: одни считают, что без него в условиях финансовой нестабильности современным компаниям не выжить, подчеркивая важность данной сферы знаний, другие относятся к нему как к «пустой трате времени и вложению средств компании», рассматривая это как дань моде. Истина, как известно, посередине.

все статьи ››

Полные версии статей
Имидж политическиx лидеров Медиакартина популярности депутатов Госдумы Ирина Ожеховская
Имидж глянцевых журналов Особенности его формирования Валерий Гут
«Лучшие города для бизнеса» Насколько удалось Forbes оценить удобство российских городов Александр Панкрухин
Управление кризисом Как выйти победителем Леонид Колодкин
Вокруг нейминга Искусство наименования Наталия Жебит
Имидж и репутация сходство и различия Людмила Сальникова
Имидж как фактор продуктивной политической коммуникации Елена Петрова
Управление репутацией 2.0 Как расположить к себе new media? Елена Ашарапова

все статьи ››

События
12-14 июня 2014 Имиджелогия-2014 XII Международный симпозиум
31 мая 2014 День памяти Александра Панкрухина
16-18 апреля 2014 8th PRRussia Forum 2014 Всероссийский форум по связям с общественностью
7 июня 2013 PR Drivers – 2013 Как развивать бизнес-PR в условиях ожидания рецессии и дефицита ресурсов?
до 15 сентября 2012 Третья ежегодная премия InterComm–2012
22-23 мая 2012 Стратегические коммуникации. Управление репутацией компании 9-я международная конференция
до 15 марта 2012 «Eventиада» Всероссийский студенческий конкурс проектов в сфере организации мероприятий, специальных акций и BTL-кампаний

все события ››

 

 

Заметки на полях:

День памяти Александра Панкрухина Академия имиджелогии приглашает на День памяти Александра Панкрухина 31 мая 2014 года в 11.00. Мероприятие …

Москва и Лондон пострадали от ухудшившейся репутации Москва за последние полгода опустилась в рейтинге мировых финансовых центров на 4 позиции, заняв 73-е место. …

WWF и «Тетра Пак» объявили конкурс для молодых дизайнеров Компания «Тетра Пак» при информационной поддержке организации WWF приглашает молодых дизайнеров …

Лучшие сотрудники «Макдоналдса» поменялись местами со звездами музыки и спорта Звезды музыки и спорта с большим интересом приняли предложение поработать в команде официального …

В июне в Москве пройдет конференция PR Drivers 2013 Конференция амбициозных PR-директоров соберет ведущих профи бизнес-пиара. Будут обсуждаться только …

SPN Ogilvy представило бренд-бук «торгово-замечательного центра» «Жемчужная Плаза» Лаконичный и элегантный стиль «Жемчужной Плазы» был создан SPN Ogilvy с помощью использования паттернов …

В июне в Санкт-Петербурге пройдет конференция по маркетингу Digitale Программа конференции разбита на 5 тематических секций: «Стратегия», «Коммуникации», «Без …

1 сентября стартует «Eventиада-2013» Второй всероссийский студенческий конкурс проектов в сфере организации мероприятий, специальных акций и BTL-…

Найдены причины слабой заинтересованности прессы в освещении КСО Роль СМИ в освещении корпоративной социальной ответственности обсудили в марте на круглом столе «…

далее ››