Брендинг территорий. Забава для политиков

Или средство вовлечения?

Александр Панкрухин

Предлагаем вам рецензию на книгу Кейта Динни «Брендинг территорий. Лучшие мировые практики». В этой книге нет разговора ни о странах, ни о регионах или деревнях, ни каких-то идеальных примеров. В основном книга – это мозаика опыта и мнений разных профессионалов, которых Кейту, как редактору, удалось собрать под одну обложку и избежать откровенных противоречий. И почти в каждом из приведенных в книге кейсов есть уроки недостатков и проблем в работе, и это как раз хорошо.