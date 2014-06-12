Широко распространено мнение, что известность – это что-то эфемерное, не имеющее реальной стоимости. Между тем, известность существенно повышает стоимость компании, престиж бренда, успешность человека. Создав с нуля, известность можно выгодно продать. Если заботиться о своей известности, следить, на должном ли уровне она находится, то пополнять с ее помощью доход можно регулярно. Формирование и поддержка имиджа, его популяризация – это инвестиции в свою компанию и собственное имя.
Предлагаем вам рецензию на книгу Кейта Динни «Брендинг территорий. Лучшие мировые практики». В этой книге нет разговора ни о странах, ни о регионах или деревнях, ни каких-то идеальных примеров. В основном книга – это мозаика опыта и мнений разных профессионалов, которых Кейту, как редактору, удалось собрать под одну обложку и избежать откровенных противоречий. И почти в каждом из приведенных в книге кейсов есть уроки недостатков и проблем в работе, и это как раз хорошо.
Совместно с издательством «Манн, Иванов и Фербер» мы публикуем часть главы из книги Гая Кавасаки «Революционный продукт. Как создать и вывести на рынок». Концепция создания сильного бренда Гая Кавасаки построена на простых и ясных рекомендациях: создавай как бог, управляй как король, работай как раб. Три этих принципа – не просто теория. За каждым из них – примеры успешных и хорошо известных компаний от Аpple до Walt Disney, а также и тех, кто не выдержал конкуренции.
Корпоративная стратегия компании, следящей за своим репутационным капиталом на рынке, должна обязательно включать CSR, корпоративную социальную ответственность. В этом материале вы найдете несколько советов о том, что важно учесть, создавая программу корпоративной социальной ответственности.
Тема HR-брендинга достаточно нова для современного российского сообщества менеджеров по управлению персоналом, ее фундаментальная основа лишь формируется. Данное направление в науке пребывает в процессе становления и уточнения определений. И следует отметить, что сами HR-специалисты расходятся в своем отношении к HR-брендингу: одни считают, что без него в условиях финансовой нестабильности современным компаниям не выжить, подчеркивая важность данной сферы знаний, другие относятся к нему как к «пустой трате времени и вложению средств компании», рассматривая это как дань моде. Истина, как известно, посередине.
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